Какова сегодняшняя цена Screaming Rubber Chicken (SRC)?

Текущая цена составляет ₽, что отражает изменение цены за последние 24 часа в размере -2.20%. Эта цифра пересчитывается каждые несколько секунд, чтобы учитывать реальное торговое движение на глобальных рынках.

Сколько токенов SRC находится в обращении?

Обращающееся предложение SRC составляет 972039247.562133, что представляет собой количество токенов, находящихся в настоящее время в руках публики. Обращающееся предложение влияет на формирование цены и рыночную капитализацию, особенно для новых активов.

Сколько сейчас держателей владеют Screaming Rubber Chicken?

По оценкам, в поддерживаемых сетях насчитывается -- уникальных держателей SRC. Растущее число держателей обычно свидетельствует о росте принятия и долгосрочном интересе к данному активу.

Какова сегодняшняя рыночная капитализация Screaming Rubber Chicken?

Рыночная капитализация составляет ₽846848.004532905760000, что ставит Screaming Rubber Chicken на 10037-е место в мире. Рыночная капитализация помогает инвесторам понять относительный размер и зрелость данного актива по сравнению с другими.

Насколько активно сегодня торгуется SRC?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--. Более высокий объем торгов часто коррелирует с большей ликвидностью и повышенным уровнем участия трейдеров.

Что вызывает недавнее движение Screaming Rubber Chicken?

Недавнее изменение цены на -2.20% за последние 24 часа обусловлено рыночными настроениями, поведением инвесторов, общей динамикой категории в рамках Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem и обновлениями из экосистемы --. Также значимые новости или рост торгового интереса могут оказывать влияние.