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Текущая цена Scam Altman сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация SCAM составляет 174,444 USD. Отслеживайте обновления цен SCAM в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Scam Altman сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация SCAM составляет 174,444 USD. Отслеживайте обновления цен SCAM в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Scam Altman (SCAM)

Не в листинге

Текущая цена 1 SCAM в USD:

$0.00016661
$0.00016661$0.00016661
-0.01%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Scam Altman (SCAM) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 10:41:53 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Scam Altman

Текущая цена Scam Altman (SCAM) сегодня составляет $ 0 с изменением 0.53% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SCAM на USD составляет $ 0 за SCAM.

На данный момент Scam Altman занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 174,444, при оборотном предложении 999.83M SCAM. В течение последних 24 часов, SCAM торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.01189349, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе SCAM изменился на +1.97% за последний час и на -5.43% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 17.44K.

Рыночная информация Scam Altman (SCAM)

$ 174.44K
$ 174.44K$ 174.44K

$ 17.44K
$ 17.44K$ 17.44K

$ 174.44K
$ 174.44K$ 174.44K

999.83M
999.83M 999.83M

999,826,762.319256
999,826,762.319256 999,826,762.319256

Текущая рыночная капитализация Scam Altman составляет $ 174.44K, при 24-часовом объеме торгов $ 17.44K. Циркулируещее обращение SCAM составляет 999.83M, а общее предложение – 999826762.319256. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 174.44K.

История цен Scam Altman в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01189349
$ 0.01189349$ 0.01189349

$ 0
$ 0$ 0

+1.97%

-0.53%

-5.43%

-5.43%

История цен Scam Altman (SCAM) в USD

За сегодня изменение цены Scam Altman на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Scam Altman на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Scam Altman на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Scam Altman на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-0.53%
30 дней$ 0-74.40%
60 дней$ 0-5.60%
90 дней$ 0--

Прогноз цены Scam Altman

Прогноз цены Scam Altman (SCAM) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена SCAM в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены Scam Altman (SCAM) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Scam Altman потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Scam Altman достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены SCAM, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Scam Altman».

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Категория :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

О Scam Altman

Какова сегодняшняя цена Scam Altman (SCAM)?

Текущая цена составляет ₽, что отражает изменение цены за последние 24 часа в размере -0.53%. Эта цифра пересчитывается каждые несколько секунд, чтобы учитывать реальное торговое движение на глобальных рынках.

Сколько токенов SCAM находится в обращении?

Обращающееся предложение SCAM составляет 999826762.319256, что представляет собой количество токенов, находящихся в настоящее время в руках публики. Обращающееся предложение влияет на формирование цены и рыночную капитализацию, особенно для новых активов.

Сколько сейчас держателей владеют Scam Altman?

По оценкам, в поддерживаемых сетях насчитывается -- уникальных держателей SCAM. Растущее число держателей обычно свидетельствует о росте принятия и долгосрочном интересе к данному активу.

Какова сегодняшняя рыночная капитализация Scam Altman?

Рыночная капитализация составляет ₽13052270.3182709376000, что ставит Scam Altman на 4900-е место в мире. Рыночная капитализация помогает инвесторам понять относительный размер и зрелость данного актива по сравнению с другими.

Насколько активно сегодня торгуется SCAM?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--. Более высокий объем торгов часто коррелирует с большей ликвидностью и повышенным уровнем участия трейдеров.

Что вызывает недавнее движение Scam Altman?

Недавнее изменение цены на -0.53% за последние 24 часа обусловлено рыночными настроениями, поведением инвесторов, общей динамикой категории в рамках Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem и обновлениями из экосистемы --. Также значимые новости или рост торгового интереса могут оказывать влияние.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Scam Altman

Страница обновлена: 2026-08-11 10:41:53 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Scam Altman (SCAM)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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