Какова сегодняшняя цена Scam Altman (SCAM)?

Текущая цена составляет ₽, что отражает изменение цены за последние 24 часа в размере -0.53%. Эта цифра пересчитывается каждые несколько секунд, чтобы учитывать реальное торговое движение на глобальных рынках.

Сколько токенов SCAM находится в обращении?

Обращающееся предложение SCAM составляет 999826762.319256, что представляет собой количество токенов, находящихся в настоящее время в руках публики. Обращающееся предложение влияет на формирование цены и рыночную капитализацию, особенно для новых активов.

Сколько сейчас держателей владеют Scam Altman?

По оценкам, в поддерживаемых сетях насчитывается -- уникальных держателей SCAM. Растущее число держателей обычно свидетельствует о росте принятия и долгосрочном интересе к данному активу.

Какова сегодняшняя рыночная капитализация Scam Altman?

Рыночная капитализация составляет ₽13052270.3182709376000, что ставит Scam Altman на 4900-е место в мире. Рыночная капитализация помогает инвесторам понять относительный размер и зрелость данного актива по сравнению с другими.

Насколько активно сегодня торгуется SCAM?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--. Более высокий объем торгов часто коррелирует с большей ликвидностью и повышенным уровнем участия трейдеров.

Что вызывает недавнее движение Scam Altman?

Недавнее изменение цены на -0.53% за последние 24 часа обусловлено рыночными настроениями, поведением инвесторов, общей динамикой категории в рамках Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem и обновлениями из экосистемы --. Также значимые новости или рост торгового интереса могут оказывать влияние.