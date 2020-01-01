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Топ токенов категории BRC-20 по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе BRC-20. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Пепе
Пепе
PEPE
$ 0.00000286
-0.21%
-1.82%
-2.15%
$ 1.18B
$ 90.56B
2
OriginTrail
OriginTrail
TRAC
$ 0.274
+1.17%
-2.23%
-1.39%
$ 138.00M
$ 273.66K
3
ORDI
ORDI
ORDI
$ 3.488
-0.40%
-1.52%
+1.39%
$ 73.65M
$ 20.55K
4
SATS
SATS
SATS
$ 0.000000010494
-0.28%
-5.34%
+7.17%
$ 22.13M
$ 8.92T
5
TurtSat
TurtSat
TURT
$ 0.00033884
-0.39%
-0.21%
-7.62%
$ 207.95K
$ 28.38K
6
Multibit
Multibit
MUBI
$ 0.000192
-0.05%
+0.03%
+7.54%
$ 182.31K
$ 52.70
7
Ordiswap
Ordiswap
ORDS
$ 0.00011971
0.00%
--
+1.97%
$ 119.71K
$ 2.18
8
SatoshiVM
SatoshiVM
SAVM
$ 0.00413561
0.00%
+0.00%
+4.70%
$ 30.41K
$ 1.55
9
Rats
Rats
RATS
$ 0.00004324
-0.28%
-5.18%
-7.41%
--
$ 1.64B

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории BRC-20 и почему они так популярны?
Токены категории BRC-20 представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 9 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $1.42B.
Какой токен из категории BRC-20 демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории BRC-20, отслеживаемых на MEXC, MUBI продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 0.03% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов BRC-20 находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 9 токенов категории BRC-20, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории BRC-20 относятся PEPE, TRAC, ORDI. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории BRC-20?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории BRC-20 составляет примерно $1.42B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор BRC-20, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.