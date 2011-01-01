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Топ токенов категории Сайдчейн Bitcoin по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Сайдчейн Bitcoin. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Stacks
Stacks
STX
$ 0.1316
-0.08%
-0.83%
-3.10%
$ 238.62M
$ 419.45K
2
STRK
STRK
STRK
$ 0.02405
-0.12%
-3.10%
-3.84%
$ 152.91M
$ 9.63M
3
Fractal Bitcoin
Fractal Bitcoin
FB
$ 0.3396
-0.21%
+1.52%
-0.26%
$ 35.38M
$ 166.16K
4
Core DAO
Core DAO
CORE
$ 0.0199
+0.05%
-3.07%
-0.35%
$ 24.67M
$ 3.56M
5
Merlin Chain
Merlin Chain
MERL
$ 0.0192
-0.26%
+3.66%
+12.57%
$ 24.55M
$ 5.41M
6
Bitcoin on Rootstock
Bitcoin on Rootstock
RBTC
$ 63,372
-1.69%
-0.00%
-0.87%
$ 13.55M
$ 87.20K
7
ELA
ELA
ELA
$ 0.2674
0.00%
+0.87%
+6.24%
$ 6.18M
$ 2.01K
8
Tectum EmissionToken
Tectum EmissionToken
TET
$ 0.2735
-0.87%
-2.49%
+4.18%
$ 2.72M
$ 200.07K
9
Coinweb
Coinweb
CWEB
$ 0.0007136
+0.04%
-0.03%
-0.27%
$ 1.75M
$ 82.39M
10
Sovryn
Sovryn
SOV
$ 0.01585632
-0.08%
-0.03%
-6.75%
$ 952.14K
$ 24.32
11
GOAT Network
GOAT Network
GOATED
$ 0.008251
+0.07%
+3.74%
-6.17%
$ 860.66K
$ 6.62M
12
$ 0.00602
+0.33%
-1.15%
-1.79%
$ 387.76K
$ 4.81M
13
SatoshiVM
SatoshiVM
SAVM
$ 0.00413561
0.00%
+0.00%
+4.70%
$ 30.41K
$ 1.55
14
BVM
BVM
BVM
$ 0.00041205
0.00%
0.00%
-24.21%
$ 10.23K
$ 0.46
15
Bitlayer
Bitlayer
BTR
$ 0.02133
+1.57%
-3.56%
+8.08%
--
$ 3.66M
16
TAP Protocol
TAP Protocol
TAP
$ 0.0724
+1.67%
+0.55%
-2.41%
--
$ 86.56K
17
BOB
BOB
BOB
$ 0.003976
+0.63%
-0.55%
+2.63%
--
$ 13.79M

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Сайдчейн Bitcoin и почему они так популярны?
Токены категории Сайдчейн Bitcoin представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 17 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $502.56M.
Какой токен из категории Сайдчейн Bitcoin демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Сайдчейн Bitcoin, отслеживаемых на MEXC, GOATED продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 3.74% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Сайдчейн Bitcoin находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 17 токенов категории Сайдчейн Bitcoin, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Сайдчейн Bitcoin относятся STX, STRK, FB. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Сайдчейн Bitcoin?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Сайдчейн Bitcoin составляет примерно $502.56M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Сайдчейн Bitcoin, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.