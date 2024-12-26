Цена Satori Network (SATORI)
Текущая цена Satori Network (SATORI) сегодня составляет 45.77 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 10.66M USD. Цена SATORI к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Satori Network:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 17.75K USD
- Изменение цены Satori Network в течение дня составляет -5.17%
- Оборотное предложение составляет 232.88K USD
Получайте обновления в режиме реального времени по цене SATORI к USD на MEXC. Будьте в курсе последних данных и анализа рынка. Это необходимо для принятия разумных торговых решений на быстро меняющемся рынке криптовалют. MEXC – ваша платформа для получения точной информации о ценах SATORI.
За сегодня изменение цены Satori Network на USD составило $ -2.50064311703274.
За последние 30 дней изменение цены Satori Network на USD составило $ -22.4359139140.
За последние 60 дней изменение цены Satori Network на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Satori Network на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -2.50064311703274
|-5.17%
|30 дней
|$ -22.4359139140
|-49.01%
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Satori Network: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-9.48%
-5.17%
-25.59%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Satori: A decentralized AI on blockchain predicting the future 24/7. Unlocking uncensored foresight for all. #AI #DAO Satori is an open source, community driven project. It's auditable and transparent. It aims at being the largest prediction network in the world. “Satori” is a term from Zen Buddhism. It refers to a sudden moment of enlightenment or awakening, specifically to one’s true nature or the nature of being. Satori's premise, vision, and design are as simple as they are unique. It is a communication framework between evolving AI technologies. It captures the protocol of the future: the protocol of talking about the future. In short, Satori is a network, a federation of AIs which work together to predict the future. The Basics of Pattern Recognition AI is very good at recognizing patterns. Patterns can be thought of as coming in two varieties: Spatial patterns Temporal patterns The distinction may seem to be without a difference. Afterall, what are temporal patterns but spatial patterns that follow one another? And can’t we just interpret these sequential orderings (the temporal dimension) as just more of the same: a spatial pattern of data? Like a piece of sheet music it certainly seems spatial when you write it down.
MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.
|1 SATORI к AUD
A$73.232
|1 SATORI к GBP
￡36.1583
|1 SATORI к EUR
€43.4815
|1 SATORI к USD
$45.77
|1 SATORI к MYR
RM205.0496
|1 SATORI к TRY
₺1,612.0194
|1 SATORI к JPY
¥7,196.4171
|1 SATORI к RUB
₽4,560.9805
|1 SATORI к INR
₹3,910.5888
|1 SATORI к IDR
Rp738,225.7031
|1 SATORI к PHP
₱2,684.8682
|1 SATORI к EGP
￡E.2,324.2006
|1 SATORI к BRL
R$287.8933
|1 SATORI к CAD
C$65.9088
|1 SATORI к BDT
৳5,460.361
|1 SATORI к NGN
₦70,741.6543
|1 SATORI к UAH
₴1,915.9322
|1 SATORI к VES
Bs2,334.27
|1 SATORI к PKR
Rs12,720.8561
|1 SATORI к KZT
₸23,678.1941
|1 SATORI к THB
฿1,558.0108
|1 SATORI к TWD
NT$1,495.3059
|1 SATORI к CHF
Fr40.2776
|1 SATORI к HKD
HK$356.5483
|1 SATORI к MAD
.د.م460.4462