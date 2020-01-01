Токеномика Satori Network (SATORI) Откройте для себя ключевую информацию о Satori Network (SATORI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Satori Network (SATORI) Satori: A decentralized AI on blockchain predicting the future 24/7. Unlocking uncensored foresight for all. #AI #DAO Satori is an open source, community driven project. It's auditable and transparent. It aims at being the largest prediction network in the world. “Satori” is a term from Zen Buddhism. It refers to a sudden moment of enlightenment or awakening, specifically to one’s true nature or the nature of being. Satori's premise, vision, and design are as simple as they are unique. It is a communication framework between evolving AI technologies. It captures the protocol of the future: the protocol of talking about the future. In short, Satori is a network, a federation of AIs which work together to predict the future. The Basics of Pattern Recognition AI is very good at recognizing patterns. Patterns can be thought of as coming in two varieties: Spatial patterns Temporal patterns The distinction may seem to be without a difference. Afterall, what are temporal patterns but spatial patterns that follow one another? And can’t we just interpret these sequential orderings (the temporal dimension) as just more of the same: a spatial pattern of data? Like a piece of sheet music it certainly seems spatial when you write it down. Официальный сайт: https://satorinet.io/ Купить SATORI сейчас!

Токеномика и анализ цен Satori Network (SATORI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Satori Network (SATORI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 792,20K $ 792,20K $ 792,20K Общее предложение: $ 550,00K $ 550,00K $ 550,00K Оборотное предложение: $ 488,92K $ 488,92K $ 488,92K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 891,18K $ 891,18K $ 891,18K Исторический максимум: $ 103,8 $ 103,8 $ 103,8 Исторический минимум: $ 1,03 $ 1,03 $ 1,03 Текущая цена: $ 1,62 $ 1,62 $ 1,62 Узнайте больше о цене Satori Network (SATORI)

Токеномика Satori Network (SATORI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Satori Network (SATORI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SATORI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SATORI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SATORI, изучите текущую цену SATORI!

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