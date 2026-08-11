Сегодняшняя цена SAIKO INU

Текущая цена SAIKO INU (SAIKO) сегодня составляет $ 0 с изменением 6,97% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SAIKO на USD составляет $ 0 за SAIKO.

На данный момент SAIKO INU занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 243 637, при оборотном предложении 1,00T SAIKO. В течение последних 24 часов, SAIKO торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе SAIKO изменился на +0,04% за последний час и на -6,31% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация SAIKO INU (SAIKO)

Рыночная капитализация $ 243,64K$ 243,64K $ 243,64K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 243,64K$ 243,64K $ 243,64K Оборотное предложение 1,00T 1,00T 1,00T Общее предложение 1 000 000 000 000,0 1 000 000 000 000,0 1 000 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация SAIKO INU составляет $ 243,64K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение SAIKO составляет 1,00T, а общее предложение – 1000000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 243,64K.