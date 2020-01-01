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Топ токенов категории Стейблкоин EUR по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Стейблкоин EUR. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
EURC
EURC
EURC
$ 1.15
0.00%
0.00%
0.00%
$ 452.49M
$ 23.62M
2
EUR CoinVertible
EUR CoinVertible
EURCV
$ 1.15
0.00%
0.00%
0.00%
$ 161.22M
$ 6.64M
3
Royal Euro
Royal Euro
REUR
$ 4.13
0.00%
--
+262.28%
$ 62.01M
$ 19.80M
4
Eurite
Eurite
EURI
$ 1.1556
+0.03%
+0.09%
+0.21%
$ 57.35M
$ 4.83K
5
Monerium EUR emoney
Monerium EUR emoney
EURE
$ 1.16
+0.87%
+0.00%
+0.87%
$ 31.72M
$ 386.47K
6
StablR Euro
StablR Euro
EURR
$ 0.5913
+31.79%
+25.41%
+7.98%
$ 8.18M
$ 3.99K
7
STASIS EURO
STASIS EURO
EURS
$ 1.21
0.00%
+0.01%
+0.83%
$ 7.12M
$ 23.09
8
Quantoz EURQ
Quantoz EURQ
EURQ
$ 1.15
0.00%
+0.02%
+1.77%
$ 6.85M
$ 534.15K
9
VNX EURO
VNX EURO
VEUR
$ 1.043
0.00%
--
+247.74%
$ 2.88M
$ 0.10
10
Parallel
Parallel
PAR
$ 1.21
0.00%
--
0.00%
$ 2.71M
$ 142.58
11
Mento Euro
Mento Euro
EURM
$ 1.15
0.00%
-0.01%
-0.86%
$ 1.69M
$ 3.19K
12
Decentralized Euro
Decentralized Euro
DEURO
$ 1.15
0.00%
--
0.00%
$ 1.68M
$ 3.49
13
EURA
EURA
EURA
$ 1.15
0.00%
+0.00%
0.00%
$ 1.66M
$ 19.41K
14
Anchored Coins AEUR
Anchored Coins AEUR
AEUR
$ 1.14
0.00%
--
0.00%
$ 1.12M
$ 8.93K
15
Newrails Euro
Newrails Euro
EURW
$ 1.15
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 680.20K
$ 2.92M
16
AllUnity EUR
AllUnity EUR
EURAU
$ 1.15
0.00%
0.00%
0.00%
$ 631.79K
$ 11.60K
17
Jarvis Synthetic Euro
Jarvis Synthetic Euro
JEUR
$ 1.14
-0.87%
-0.00%
-0.87%
$ 619.51K
$ 196.10
18
Euro Tether
Euro Tether
EURT
$ 0.051221
0.00%
--
-8.55%
$ 212.77K
$ 17.26
19
sEUR
sEUR
SEUR
$ 0.01848619
0.00%
--
+0.06%
$ 18.39K
$ 0.92

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Стейблкоин EUR и почему они так популярны?
Токены категории Стейблкоин EUR представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 19 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $800.87M.
Какой токен из категории Стейблкоин EUR демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Стейблкоин EUR, отслеживаемых на MEXC, EURR продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 25.41% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Стейблкоин EUR находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 19 токенов категории Стейблкоин EUR, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Стейблкоин EUR относятся EURC, EURCV, REUR. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Стейблкоин EUR?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Стейблкоин EUR составляет примерно $800.87M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Стейблкоин EUR, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.