Сегодняшняя цена Rocket Frog

Текущая цена Rocket Frog (HOPPY) сегодня составляет $ 0 с изменением 4,53% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации HOPPY на USD составляет $ 0 за HOPPY.

На данный момент Rocket Frog занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 18 891,66, при оборотном предложении 999,00M HOPPY. В течение последних 24 часов, HOPPY торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе HOPPY изменился на 0,00% за последний час и на +19,04% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Rocket Frog (HOPPY)

Рыночная капитализация $ 18,89K$ 18,89K $ 18,89K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 18,89K$ 18,89K $ 18,89K Оборотное предложение 999,00M 999,00M 999,00M Общее предложение 998 997 362,180183 998 997 362,180183 998 997 362,180183

Текущая рыночная капитализация Rocket Frog составляет $ 18,89K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение HOPPY составляет 999,00M, а общее предложение – 998997362.180183. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 18,89K.