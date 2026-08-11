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Текущая цена Roblox xStock сегодня составляет 36,91 USD. Рыночная капитализация RBLXX составляет 125 068 USD. Отслеживайте обновления цен RBLXX в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Roblox xStock сегодня составляет 36,91 USD. Рыночная капитализация RBLXX составляет 125 068 USD. Отслеживайте обновления цен RBLXX в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Roblox xStock (RBLXX)

Не в листинге

Текущая цена 1 RBLXX в USD:

$36,91
$36,91$36,91
0,00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Roblox xStock (RBLXX) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 10:28:34 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Roblox xStock

Текущая цена Roblox xStock (RBLXX) сегодня составляет $ 36,91 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации RBLXX на USD составляет $ 36,91 за RBLXX.

На данный момент Roblox xStock занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 125 068, при оборотном предложении 3,39K RBLXX. В течение последних 24 часов, RBLXX торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 57,05, тогда как исторический минимум составил $ 36,9.

В краткосрочной перспективе RBLXX изменился на -- за последний час и на -30,32% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 4,92.

Рыночная информация Roblox xStock (RBLXX)

$ 125,07K
$ 125,07K$ 125,07K

$ 4,92
$ 4,92$ 4,92

$ 49,35M
$ 49,35M$ 49,35M

3,39K
3,39K 3,39K

1 337 044,016037341
1 337 044,016037341 1 337 044,016037341

Текущая рыночная капитализация Roblox xStock составляет $ 125,07K, при 24-часовом объеме торгов $ 4,92. Циркулируещее обращение RBLXX составляет 3,39K, а общее предложение – 1337044.016037341. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 49,35M.

История цен Roblox xStock в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Мин 24Ч
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Макс 24Ч

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 57,05
$ 57,05$ 57,05

$ 36,9
$ 36,9$ 36,9

--

--

-30,32%

-30,32%

История цен Roblox xStock (RBLXX) в USD

За сегодня изменение цены Roblox xStock на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Roblox xStock на USD составило $ -12,5629976440.
За последние 60 дней изменение цены Roblox xStock на USD составило $ -4,8808049230.
За последние 90 дней изменение цены Roblox xStock на USD составило --.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ -12,5629976440-34,03%
60 дней$ -4,8808049230-13,22%
90 дней----

Прогноз цены Roblox xStock

Прогноз цены Roblox xStock (RBLXX) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена RBLXX в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Roblox xStock (RBLXX) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Roblox xStock потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Roblox xStock достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены RBLXX, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Roblox xStock».

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Источник Roblox xStock (RBLXX)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Категория :

Ethereum EcosystemReal World Assets (RWA)Solana Ecosystem

О Roblox xStock

Какова текущая цена Roblox xStock?

По состоянию на ₽2761.684537429664000, цена Roblox xStock за последние 24 часа изменилась на --%.

Как влияет предложение токенов на оценку RBLXX?

Предложение играет важную роль: при текущем обращении 3393.07982855363 токенов, дефицит или инфляция могут существенно повлиять на динамику цен в долгосрочной перспективе.

Какова рыночная капитализация Roblox xStock?

Его рыночная капитализация составляет ₽9357853.2031225472000, что соответствует #5401 месту в мире и свидетельствует о масштабах принятия сети.

Какова торговая активность за последние 24 часа?

RBLXX зафиксировал объем торгов ₽--, что демонстрирует текущую ликвидность и активность пользователей.

Каков диапазон цен за последние 24 часа?

Цена колебалась от ₽0E-14 до ₽0E-14, что помогает инвесторам оценить краткосрочный тренд.

Как Roblox xStock вписывается в категорию Tokenized Assets,Solana Ecosystem,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),BackedFi xStocks Ecosystem?

Как токен категории Tokenized Assets,Solana Ecosystem,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),BackedFi xStocks Ecosystem, RBLXX конкурирует с аналогичными активами на основе полезности, предложения, уровня принятия и тенденций в производительности.

Какие долгосрочные тенденции токеномики имеют значение?

Эмиссия, сжигание, графики разблокировки и вознаграждения за стейкинг — часто связанные с экономикой -- — могут влиять на будущее предложение и доверие рынка.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Roblox xStock

Страница обновлена: 2026-08-11 10:28:34 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Roblox xStock (RBLXX)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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