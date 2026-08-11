Сегодняшняя цена Roblox xStock

Текущая цена Roblox xStock (RBLXX) сегодня составляет $ 36,91 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации RBLXX на USD составляет $ 36,91 за RBLXX.

На данный момент Roblox xStock занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 125 068, при оборотном предложении 3,39K RBLXX. В течение последних 24 часов, RBLXX торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 57,05, тогда как исторический минимум составил $ 36,9.

В краткосрочной перспективе RBLXX изменился на -- за последний час и на -30,32% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 4,92.

Рыночная информация Roblox xStock (RBLXX)

Рыночная капитализация $ 125,07K$ 125,07K $ 125,07K Объем (24Ч) $ 4,92$ 4,92 $ 4,92 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 49,35M$ 49,35M $ 49,35M Оборотное предложение 3,39K 3,39K 3,39K Общее предложение 1 337 044,016037341 1 337 044,016037341 1 337 044,016037341

Текущая рыночная капитализация Roblox xStock составляет $ 125,07K, при 24-часовом объеме торгов $ 4,92. Циркулируещее обращение RBLXX составляет 3,39K, а общее предложение – 1337044.016037341. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 49,35M.