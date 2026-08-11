Сегодняшняя цена Robinhood

Текущая цена Robinhood (ROBINHOOD) сегодня составляет $ 0 с изменением 7.70% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ROBINHOOD на USD составляет $ 0 за ROBINHOOD.

На данный момент Robinhood занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 32,142, при оборотном предложении 1000.00M ROBINHOOD. В течение последних 24 часов, ROBINHOOD торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе ROBINHOOD изменился на +7.09% за последний час и на -1.40% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Robinhood (ROBINHOOD)

Рыночная капитализация $ 32.14K$ 32.14K $ 32.14K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 32.14K$ 32.14K $ 32.14K Оборотное предложение 1000.00M 1000.00M 1000.00M Общее предложение 999,997,557.568006 999,997,557.568006 999,997,557.568006

Текущая рыночная капитализация Robinhood составляет $ 32.14K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение ROBINHOOD составляет 1000.00M, а общее предложение – 999997557.568006. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 32.14K.