Цена Rick the NPC (RICK)
Текущая цена Rick the NPC (RICK) сегодня составляет 0.00036634 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 366.33K USD. Цена RICK к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Rick the NPC:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 116.66K USD
- Изменение цены Rick the NPC в течение дня составляет -45.45%
- Оборотное предложение составляет 999.96M USD
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За сегодня изменение цены Rick the NPC на USD составило $ -0.000305343034277051.
За последние 30 дней изменение цены Rick the NPC на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Rick the NPC на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Rick the NPC на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.000305343034277051
|-45.45%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Rick the NPC: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+3.44%
-45.45%
--
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Rick the NPC is a tokenized Social AI Agent on the Solana blockchain. Rick is a candid NPC whose dream is to become a superstar. Rick the NPC started as an experiment and is now headed into becoming an entertainment project: - On one hand, Rick is growing its audience on web2 platforms like TikTok and will soon be deployed on Twitch. - On the other hand, Rick will soon be features in its own mini-game powered by $RICK. - Being part of the Wazza AI ecosystem, $RICK is also used as a currency to access products and services like the P&L bot, the 3D designs for Agents and more to be announced soon.
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