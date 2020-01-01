Токеномика Rick the NPC (RICK)

Токеномика Rick the NPC (RICK)

Откройте для себя ключевую информацию о Rick the NPC (RICK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Rick the NPC (RICK)

Rick the NPC is a tokenized Social AI Agent on the Solana blockchain. Rick is a candid NPC whose dream is to become a superstar.

Rick the NPC started as an experiment and is now headed into becoming an entertainment project:

  • On one hand, Rick is growing its audience on web2 platforms like TikTok and will soon be deployed on Twitch.
  • On the other hand, Rick will soon be features in its own mini-game powered by $RICK.
  • Being part of the Wazza AI ecosystem, $RICK is also used as a currency to access products and services like the P&L bot, the 3D designs for Agents and more to be announced soon.

Официальный сайт:
https://rickthenpc.com

Токеномика и анализ цен Rick the NPC (RICK)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Rick the NPC (RICK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 93,55K
$ 93,55K$ 93,55K
Общее предложение:
$ 999,94M
$ 999,94M$ 999,94M
Оборотное предложение:
$ 999,94M
$ 999,94M$ 999,94M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 93,55K
$ 93,55K$ 93,55K
Исторический максимум:
$ 0,00102626
$ 0,00102626$ 0,00102626
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Rick the NPC (RICK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Rick the NPC (RICK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов RICK, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов RICK.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RICK, изучите текущую цену RICK!

Прогноз цены RICK

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.