Токеномика Rick the NPC (RICK) Откройте для себя ключевую информацию о Rick the NPC (RICK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Rick the NPC (RICK) Rick the NPC is a tokenized Social AI Agent on the Solana blockchain. Rick is a candid NPC whose dream is to become a superstar. Rick the NPC started as an experiment and is now headed into becoming an entertainment project: On one hand, Rick is growing its audience on web2 platforms like TikTok and will soon be deployed on Twitch.

On the other hand, Rick will soon be features in its own mini-game powered by $RICK.

Being part of the Wazza AI ecosystem, $RICK is also used as a currency to access products and services like the P&L bot, the 3D designs for Agents and more to be announced soon. Официальный сайт: https://rickthenpc.com Купить RICK сейчас!

Токеномика и анализ цен Rick the NPC (RICK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Rick the NPC (RICK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 93,55K $ 93,55K $ 93,55K Общее предложение: $ 999,94M $ 999,94M $ 999,94M Оборотное предложение: $ 999,94M $ 999,94M $ 999,94M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 93,55K $ 93,55K $ 93,55K Исторический максимум: $ 0,00102626 $ 0,00102626 $ 0,00102626 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Rick the NPC (RICK)

Токеномика Rick the NPC (RICK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Rick the NPC (RICK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RICK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RICK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RICK, изучите текущую цену RICK!

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