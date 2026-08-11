Сегодняшняя цена RIBBIT

Текущая цена RIBBIT (RIBBIT) сегодня составляет $ 0 с изменением 59.80% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации RIBBIT на USD составляет $ 0 за RIBBIT.

На данный момент RIBBIT занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 96,057, при оборотном предложении 1.00B RIBBIT. В течение последних 24 часов, RIBBIT торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе RIBBIT изменился на +0.09% за последний час и на -65.55% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация RIBBIT (RIBBIT)

Рыночная капитализация $ 96.06K$ 96.06K $ 96.06K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 96.06K$ 96.06K $ 96.06K Оборотное предложение 1.00B 1.00B 1.00B Общее предложение 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущая рыночная капитализация RIBBIT составляет $ 96.06K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение RIBBIT составляет 1.00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 96.06K.