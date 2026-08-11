Сегодняшняя цена Redbrick

Текущая цена Redbrick (BRIC) сегодня составляет $ 0 с изменением 5,54% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BRIC на USD составляет $ 0 за BRIC.

На данный момент Redbrick занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 174 363, при оборотном предложении 235,10M BRIC. В течение последних 24 часов, BRIC торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,04554831, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе BRIC изменился на -0,02% за последний час и на -1,46% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 340,44.

Рыночная информация Redbrick (BRIC)

Рыночная капитализация $ 174,36K$ 174,36K $ 174,36K Объем (24Ч) $ 340,44$ 340,44 $ 340,44 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 741,66K$ 741,66K $ 741,66K Оборотное предложение 235,10M 235,10M 235,10M Общее предложение 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Redbrick составляет $ 174,36K, при 24-часовом объеме торгов $ 340,44. Циркулируещее обращение BRIC составляет 235,10M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 741,66K.