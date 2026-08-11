Сегодняшняя цена RecapThisBot

Текущая цена RecapThisBot ($RECAP) сегодня составляет $ 0 с изменением 1.13% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации $RECAP на USD составляет $ 0 за $RECAP.

На данный момент RecapThisBot занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 112,202, при оборотном предложении 991.25M $RECAP. В течение последних 24 часов, $RECAP торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе $RECAP изменился на +0.17% за последний час и на +7.20% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 11.40.

Рыночная информация RecapThisBot ($RECAP)

Рыночная капитализация $ 112.20K$ 112.20K $ 112.20K Объем (24Ч) $ 11.40$ 11.40 $ 11.40 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 113.07K$ 113.07K $ 113.07K Оборотное предложение 991.25M 991.25M 991.25M Общее предложение 998,943,659.0945721 998,943,659.0945721 998,943,659.0945721

Текущая рыночная капитализация RecapThisBot составляет $ 112.20K, при 24-часовом объеме торгов $ 11.40. Циркулируещее обращение $RECAP составляет 991.25M, а общее предложение – 998943659.0945721. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 113.07K.