Какова сегодняшняя цена QuantumX (QTX)?

Текущая цена составляет ₽, что отражает изменение цены за последние 24 часа в размере -2.11%. Эта цифра пересчитывается каждые несколько секунд, чтобы учитывать реальное торговое движение на глобальных рынках.

Сколько токенов QTX находится в обращении?

Обращающееся предложение QTX составляет 999965550.187984, что представляет собой количество токенов, находящихся в настоящее время в руках публики. Обращающееся предложение влияет на формирование цены и рыночную капитализацию, особенно для новых активов.

Сколько сейчас держателей владеют QuantumX?

По оценкам, в поддерживаемых сетях насчитывается -- уникальных держателей QTX. Растущее число держателей обычно свидетельствует о росте принятия и долгосрочном интересе к данному активу.

Какова сегодняшняя рыночная капитализация QuantumX?

Рыночная капитализация составляет ₽1352497.404089676768000, что ставит QuantumX на 9000-е место в мире. Рыночная капитализация помогает инвесторам понять относительный размер и зрелость данного актива по сравнению с другими.

Насколько активно сегодня торгуется QTX?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--. Более высокий объем торгов часто коррелирует с большей ликвидностью и повышенным уровнем участия трейдеров.

Что вызывает недавнее движение QuantumX?

Недавнее изменение цены на -2.11% за последние 24 часа обусловлено рыночными настроениями, поведением инвесторов, общей динамикой категории в рамках Solana Ecosystem,Meme,Pump.fun Ecosystem и обновлениями из экосистемы --. Также значимые новости или рост торгового интереса могут оказывать влияние.