Какова текущая цена Purch?

Purch торгуется по цене ₽, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере -3.37%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.

Как PURCH соотносится с мировым крипторынком?

Его суточное изменение в размере -3.37% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если PURCH превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.

Как Purch показывает себя по сравнению с токенами категории Artificial Intelligence (AI),Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem,AI Framework?

В рамках сегмента Artificial Intelligence (AI),Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem,AI Framework PURCH демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.

Какова сегодня рыночная капитализация Purch?

Рыночная капитализация ₽16821584.3779321184000 ставит PURCH на 4558-е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.

Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?

Сегодня цены колебались от ₽ до ₽, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.

Насколько активно торгуется PURCH?

Purch обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.

Как предложение влияет на оценку PURCH?

При наличии в обращении 946923884.575017 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.