Сегодняшняя цена Prometheus

Текущая цена Prometheus (PROMETHEUS) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации PROMETHEUS на USD составляет $ 0 за PROMETHEUS.

На данный момент Prometheus занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 11 383,96, при оборотном предложении -- PROMETHEUS. В течение последних 24 часов, PROMETHEUS торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе PROMETHEUS изменился на -0,24% за последний час и на -- за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Prometheus (PROMETHEUS)

Рыночная капитализация $ 11,38K$ 11,38K $ 11,38K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 22,77K$ 22,77K $ 22,77K Оборотное предложение ---- -- Общее предложение 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Prometheus составляет $ 11,38K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение PROMETHEUS составляет --, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 22,77K.