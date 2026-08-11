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Текущая цена Port3 Network сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация PORT3 составляет 181 376 USD. Отслеживайте обновления цен PORT3 в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Port3 Network сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация PORT3 составляет 181 376 USD. Отслеживайте обновления цен PORT3 в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Port3 Network (PORT3)

Не в листинге

Текущая цена 1 PORT3 в USD:

$0,00068122
$0,00068122$0,00068122
+0,02%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Port3 Network (PORT3) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 09:51:58 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Port3 Network

Текущая цена Port3 Network (PORT3) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,75% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации PORT3 на USD составляет $ 0 за PORT3.

На данный момент Port3 Network занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 181 376, при оборотном предложении 273,86M PORT3. В течение последних 24 часов, PORT3 торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,326537, тогда как исторический минимум составил $ 0,0.

В краткосрочной перспективе PORT3 изменился на -0,00% за последний час и на +13,29% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 186,35.

Рыночная информация Port3 Network (PORT3)

$ 181,38K
$ 181,38K$ 181,38K

$ 186,35
$ 186,35$ 186,35

$ 662,56K
$ 662,56K$ 662,56K

273,86M
273,86M 273,86M

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Port3 Network составляет $ 181,38K, при 24-часовом объеме торгов $ 186,35. Циркулируещее обращение PORT3 составляет 273,86M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 662,56K.

История цен Port3 Network в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,326537
$ 0,326537$ 0,326537

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

-0,00%

-0,75%

+13,29%

+13,29%

История цен Port3 Network (PORT3) в USD

За сегодня изменение цены Port3 Network на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Port3 Network на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Port3 Network на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Port3 Network на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-0,75%
30 дней$ 0+19,24%
60 дней$ 0-22,15%
90 дней$ 0--

Прогноз цены Port3 Network

Прогноз цены Port3 Network (PORT3) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена PORT3 в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Port3 Network (PORT3) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Port3 Network потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Port3 Network достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены PORT3, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Port3 Network».

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О Port3 Network

Какова текущая цена торговли Port3 Network сегодня?

Текущая цена торговли Port3 Network составляет ₽, обновляется в режиме реального времени. Эта цена отражает агрегированные данные с нескольких рынков, обеспечивая точное представление глобального спроса и предложения.

Какова активность торговли PORT3?

PORT3 зафиксировал 24-часовой объем торговлей в размере ₽--. Этот показатель важен для оценки условий ликвидности — более высокий объем обычно указывает на более активные рынки и более плавное исполнение ордеров.

Какова динамика цен Port3 Network сегодня?

За последние 24 часа цена Port3 Network изменилась на -0.75%. Положительная тенденция свидетельствует о повышенном спросе со стороны покупателей, тогда как отрицательная может отражать краткосрочное давление продавцов или общее снижение на рынке.

В каком диапазоне цены торговались Port3 Network сегодня?

За последний день цена Port3 Network колебалась между ₽ и ₽, что дает трейдерам представление о внутридневной волатильности и возможных уровнях поддержки и сопротивления.

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Страница обновлена: 2026-08-11 09:51:58 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Port3 Network (PORT3)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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