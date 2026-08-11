Сегодняшняя цена Port3 Network

Текущая цена Port3 Network (PORT3) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,75% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации PORT3 на USD составляет $ 0 за PORT3.

На данный момент Port3 Network занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 181 376, при оборотном предложении 273,86M PORT3. В течение последних 24 часов, PORT3 торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,326537, тогда как исторический минимум составил $ 0,0.

В краткосрочной перспективе PORT3 изменился на -0,00% за последний час и на +13,29% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 186,35.

Рыночная информация Port3 Network (PORT3)

Рыночная капитализация $ 181,38K$ 181,38K $ 181,38K Объем (24Ч) $ 186,35$ 186,35 $ 186,35 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 662,56K$ 662,56K $ 662,56K Оборотное предложение 273,86M 273,86M 273,86M Общее предложение 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Port3 Network составляет $ 181,38K, при 24-часовом объеме торгов $ 186,35. Циркулируещее обращение PORT3 составляет 273,86M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 662,56K.