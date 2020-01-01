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Топ токенов категории Launchpad Poolz Finance по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Launchpad Poolz Finance. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
ChainGPT
ChainGPT
CGPT
$ 0,020938
-0,05%
-8,86%
+14,59%
$ 19,47M
$ 7,56M
2
IX Swap
IX Swap
IXS
$ 0,062
+0,48%
-2,96%
+10,48%
$ 11,20M
$ 959,68K
3
Soil
Soil
SOIL
$ 0,10378
+0,07%
-0,34%
-0,36%
$ 7,23M
$ 434,34K
4
RocketX exchange
RocketX exchange
RVF
$ 0,01919
0,00%
-1,08%
+0,47%
$ 1,59M
$ 378,96K
5
HyperGPT
HyperGPT
HGPT
$ 0,0012052
-0,02%
-2,92%
+9,98%
$ 1,12M
$ 101,02M
6
ORBOFI
ORBOFI
OBI
$ 0,000215
0,00%
+19,44%
+19,44%
$ 308,30K
$ 567,56K
7
Port3 Network
Port3 Network
PORT3
$ 0,0006965
0,00%
+0,05%
+19,56%
$ 190,67K
$ 249,88
8
PLAYZAP
PLAYZAP
PZP
$ 0,001307
-0,23%
+21,51%
+40,00%
$ 146,42K
$ 27,59M
9
DexCheck AI
DexCheck AI
DCK
$ 0,00011855
-0,01%
+0,01%
+72,29%
$ 113,86K
$ 145,34
10
web3war
web3war
FPS
$ 0,00073757
0,00%
+0,02%
+0,73%
$ 110,63K
$ 819,11
11
Medieval Empires
Medieval Empires
MEE
$ 0,0001948
0,00%
-1,72%
-6,03%
$ 108,97K
$ 43,21M
12
Carbon Browser
Carbon Browser
CSIX
$ 9,238E-5
0,00%
+5,60%
+0,04%
$ 83,69K
--

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Launchpad Poolz Finance и почему они так популярны?
Токены категории Launchpad Poolz Finance представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 12 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $41.66M.
Какой токен из категории Launchpad Poolz Finance демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Launchpad Poolz Finance, отслеживаемых на MEXC, PZP продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 21.51% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Launchpad Poolz Finance находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 12 токенов категории Launchpad Poolz Finance, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Launchpad Poolz Finance относятся CGPT, IXS, SOIL. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Launchpad Poolz Finance?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Launchpad Poolz Finance составляет примерно $41.66M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Launchpad Poolz Finance, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.