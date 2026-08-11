Сегодняшняя цена Ponzilio

Текущая цена Ponzilio (PONZILIO) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации PONZILIO на USD составляет $ 0 за PONZILIO.

На данный момент Ponzilio занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 14 428,55, при оборотном предложении 999,99M PONZILIO. В течение последних 24 часов, PONZILIO торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе PONZILIO изменился на -- за последний час и на -5,55% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Ponzilio (PONZILIO)

Рыночная капитализация $ 14,43K$ 14,43K $ 14,43K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 14,43K$ 14,43K $ 14,43K Оборотное предложение 999,99M 999,99M 999,99M Общее предложение 999 988 641,587814 999 988 641,587814 999 988 641,587814

Текущая рыночная капитализация Ponzilio составляет $ 14,43K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение PONZILIO составляет 999,99M, а общее предложение – 999988641.587814. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 14,43K.