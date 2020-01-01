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Топ токенов категории Эмитент криптокарт по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Эмитент криптокарт. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Cronos
Cronos
CRO
$ 0.04693
-0.30%
-3.08%
-13.73%
$ 2.10B
$ 2.58M
2
Nexo
Nexo
NEXO
$ 0.7208
+0.27%
-2.72%
-0.59%
$ 464.26M
$ 106.93K
3
Karma by Virtuals
Karma by Virtuals
KARMA
$ 0.00109462
-0.07%
+0.01%
-3.81%
$ 1.09M
$ 11.27K
4
Baanx
Baanx
BXX
$ 0.003056
0.00%
+1.26%
+0.33%
$ 755.49K
$ 314.46K
5
Plutus
Plutus
PLUTUS
$ 0.00311689
-0.53%
--
+7.01%
$ 241.46K
$ 1.73
6
PLUS
PLUS
PLUS
$ 6.84
0.00%
0.00%
0.00%
$ 136.83K
$ 1.46
7
WEEX Token
WEEX Token
WXT
$ 0.015499
-0.05%
-1.03%
+1.18%
--
$ 280.31M

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Эмитент криптокарт и почему они так популярны?
Токены категории Эмитент криптокарт представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 7 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $2.57B.
Какой токен из категории Эмитент криптокарт демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Эмитент криптокарт, отслеживаемых на MEXC, BXX продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 1.26% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Эмитент криптокарт находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 7 токенов категории Эмитент криптокарт, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Эмитент криптокарт относятся CRO, NEXO, KARMA. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Эмитент криптокарт?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Эмитент криптокарт составляет примерно $2.57B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Эмитент криптокарт, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.