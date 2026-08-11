Сегодняшняя цена Phili Inu

Текущая цена Phili Inu (PHIL) сегодня составляет $ 0 с изменением 0.26% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации PHIL на USD составляет $ 0 за PHIL.

На данный момент Phili Inu занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 17,614.21, при оборотном предложении 1,000.00T PHIL. В течение последних 24 часов, PHIL торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе PHIL изменился на -- за последний час и на -11.95% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Phili Inu (PHIL)

Рыночная капитализация $ 17.61K$ 17.61K $ 17.61K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 17.61K$ 17.61K $ 17.61K Оборотное предложение 1,000.00T 1,000.00T 1,000.00T Общее предложение 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

Текущая рыночная капитализация Phili Inu составляет $ 17.61K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение PHIL составляет 1,000.00T, а общее предложение – 1.0e+15. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 17.61K.