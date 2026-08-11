Сегодняшняя цена Pension

Текущая цена Pension (PENSION) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации PENSION на USD составляет $ 0 за PENSION.

На данный момент Pension занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 33 773, при оборотном предложении 1,00B PENSION. В течение последних 24 часов, PENSION торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе PENSION изменился на -- за последний час и на 0,00% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Pension (PENSION)

Рыночная капитализация $ 33,77K$ 33,77K $ 33,77K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 33,77K$ 33,77K $ 33,77K Оборотное предложение 1,00B 1,00B 1,00B Общее предложение 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Pension составляет $ 33,77K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение PENSION составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 33,77K.