На какой блокчейн-сети работает PEAK?

PEAK работает в сети --, которая определяет, как обрабатываются транзакции, скорость подтверждений и общую безопасность. Эта сеть также влияет на совместимость с кошельками, dApp и стандартами смарт-контрактов.

Какова текущая цена PEAK?

Токен оценивается в ₽, что отражает изменение цены на 23.57% за последние 24 часа. Обновления цен собираются в реальном времени с ведущих мировых бирж.

К какой категории относится PEAK?

PEAK относится к категории Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,Virtuals Protocol Ecosystem. Такая классификация помогает инвесторам сравнивать PEAK с аналогичными активами того же сектора, например, DeFi, мем-токены, токены уровня 1, уровня 2 или AI-токены.

Какова рыночная капитализация PEAK?

Его рыночная капитализация составляет ₽29175665.2262515440000, что ставит актив на 3893-е место. Рыночная капитализация является широким показателем размера, степени принятия и доверия со стороны инвесторов.

Сколько токенов PEAK сейчас находится в обращении?

В обращении находятся 750000000.0 токенов. Это количество напрямую влияет на баланс спроса и предложения, формирование цены и ожидания инфляции.

Насколько активно сегодня торговля PEAK?

За последний день объем торговли PEAK составил ₽--. Высокий объем часто указывает на повышенный интерес рынка или реакцию на последние новости.

Как цена сегодня соотносится с недавними максимумами и минимумами?

За последние 24 часа PEAK колебался между ₽ и ₽, давая трейдерам представление о краткосрочной волатильности и потенциальных зонах прорыва.