Сколько стоит PAWS в данный момент?

PAWS в настоящее время торгуется по цене ₽, с изменением цены за последние 24 часа на -4.51%. Эта актуальная цена представляет собой мгновенный снимок рыночной активности и настроений инвесторов.

Вверх или вниз движется PAWS сегодня?

PAWS продемонстрировал изменение цены за последние 24 часа, что отражает реакцию рынка на последние новости, объем торгов и события в экосистеме SocialFi,Solana Ecosystem,Telegram Apps.

Насколько популярен PAWS сегодня?

Токен зафиксировал объем торгов за 24 часа в размере ₽--, что указывает на то, сколько трейдеров активно покупают или продают PAWS.

Чем отличается PAWS от других криптоактивов?

Являясь частью категории SocialFi,Solana Ecosystem,Telegram Apps и созданным на сети --, PAWS предлагает конкретную полезность и роль в своей экосистеме, которая может включать платежи, стейкинг, управление или специфические сценарии использования.

Какое количество PAWS находится в обращении на рынке?

Сегодня в обращении находятся 53050357329.7587 токенов, что помогает определить степень дефицита токена и его общую рыночную стоимость.

Какова самая высокая и самая низкая цена PAWS за все время?

Наивысшая зафиксированная цена токена (ATH) составляет ₽, тогда как минимальная цена (ATL) — ₽, что дает важный контекст для долгосрочных инвесторов при оценке ценовых циклов.