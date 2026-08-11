Сколько стоит Paribus в данный момент?

Paribus в настоящее время торгуется по цене ₽, с изменением цены за последние 24 часа на --%. Эта актуальная цена представляет собой мгновенный снимок рыночной активности и настроений инвесторов.

Вверх или вниз движется PBX сегодня?

PBX продемонстрировал изменение цены за последние 24 часа, что отражает реакцию рынка на последние новости, объем торгов и события в экосистеме Decentralized Finance (DeFi),Arbitrum Ecosystem,Cardano Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Made in USA.

Насколько популярен Paribus сегодня?

Токен зафиксировал объем торгов за 24 часа в размере ₽--, что указывает на то, сколько трейдеров активно покупают или продают PBX.

Чем отличается Paribus от других криптоактивов?

Являясь частью категории Decentralized Finance (DeFi),Arbitrum Ecosystem,Cardano Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Made in USA и созданным на сети --, PBX предлагает конкретную полезность и роль в своей экосистеме, которая может включать платежи, стейкинг, управление или специфические сценарии использования.

Какое количество PBX находится в обращении на рынке?

Сегодня в обращении находятся 7941811271.627442 токенов, что помогает определить степень дефицита токена и его общую рыночную стоимость.

Какова самая высокая и самая низкая цена Paribus за все время?

Наивысшая зафиксированная цена токена (ATH) составляет ₽3.138511990923022000000, тогда как минимальная цена (ATL) — ₽, что дает важный контекст для долгосрочных инвесторов при оценке ценовых циклов.