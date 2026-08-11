Какова текущая рыночная цена Pareto USP?

Pareto USP оценивается в ₽63.4895292999346960000, за последние 24 часа он изменился на --%. Это отражает последнее состояние спроса и предложения на глобальных криптовалютных рынках.

Сколько уникальных держателей у USP?

На блокчейне насчитывается -- держателей, что свидетельствует о распределении и принятии USP сообществом. Рост числа держателей часто рассматривается как сигнал укрепления участия в сети или повышения долгосрочного интереса.

Насколько активен Pareto USP на своём родном блокчейне?

Как токен на --, его активность зависит от взаимодействий с кошельками, сетевых комиссий, стейкинг-поведения и использования смарт-контрактов. Повышенная активность может коррелировать с ростом торгового оборота или появлением новых экосистемных разработок.

Каково общее количество циркулирующих токенов USP?

Общее количество циркулирующих токенов составляет 762162.561702364, что напрямую влияет на дефицит токена и его оценку. Изменения в предложении могут происходить из-за эмиссии, сжигания или графиков разблокировки.

Каков 24-часовой объём торгов Pareto USP?

Pareto USP за прошедшие сутки генерировал ₽-- в торговом обороте, что демонстрирует активность торговли этим активом и глубину его ликвидности.

Как USP показывает себя по сравнению с конкурентами из категории Stablecoins,Decentralized Finance (DeFi),USD Stablecoin,Ethereum Ecosystem,Crypto-backed Stablecoin,Synthetic Dollar?

По сравнению с другими активами в сегменте Stablecoins,Decentralized Finance (DeFi),USD Stablecoin,Ethereum Ecosystem,Crypto-backed Stablecoin,Synthetic Dollar, динамика USP зависит от рыночных настроений, принятия инвесторами и on-chain метрик, связанных с --.