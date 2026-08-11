Сегодняшняя цена Paradex

Текущая цена Paradex (DIME) сегодня составляет $ 0,01050857 с изменением 4,60% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации DIME на USD составляет $ 0,01050857 за DIME.

На данный момент Paradex занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 2 340 047, при оборотном предложении 221,53M DIME. В течение последних 24 часов, DIME торговался в диапазоне от $ 0,01050136 (минимум) до $ 0,01101694 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,07219, тогда как исторический минимум составил $ 0,00759918.

В краткосрочной перспективе DIME изменился на +0,00% за последний час и на +11,82% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 132,92.

Рыночная информация Paradex (DIME)

Рыночная капитализация $ 2,34M$ 2,34M $ 2,34M Объем (24Ч) $ 132,92$ 132,92 $ 132,92 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 10,51M$ 10,51M $ 10,51M Оборотное предложение 221,53M 221,53M 221,53M Общее предложение 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Paradex составляет $ 2,34M, при 24-часовом объеме торгов $ 132,92. Циркулируещее обращение DIME составляет 221,53M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 10,51M.