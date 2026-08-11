Какова сегодняшняя цена Opium Bird (OPIUMBIRD)?

Текущая цена составляет ₽, что отражает изменение цены за последние 24 часа в размере -3.71%. Эта цифра пересчитывается каждые несколько секунд, чтобы учитывать реальное торговое движение на глобальных рынках.

Сколько токенов OPIUMBIRD находится в обращении?

Обращающееся предложение OPIUMBIRD составляет 997809897.366015, что представляет собой количество токенов, находящихся в настоящее время в руках публики. Обращающееся предложение влияет на формирование цены и рыночную капитализацию, особенно для новых активов.

Сколько сейчас держателей владеют Opium Bird?

По оценкам, в поддерживаемых сетях насчитывается -- уникальных держателей OPIUMBIRD. Растущее число держателей обычно свидетельствует о росте принятия и долгосрочном интересе к данному активу.

Какова сегодняшняя рыночная капитализация Opium Bird?

Рыночная капитализация составляет ₽12274008.3829600160000, что ставит Opium Bird на 4991-е место в мире. Рыночная капитализация помогает инвесторам понять относительный размер и зрелость данного актива по сравнению с другими.

Насколько активно сегодня торгуется OPIUMBIRD?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--. Более высокий объем торгов часто коррелирует с большей ликвидностью и повышенным уровнем участия трейдеров.

Что вызывает недавнее движение Opium Bird?

Недавнее изменение цены на -3.71% за последние 24 часа обусловлено рыночными настроениями, поведением инвесторов, общей динамикой категории в рамках Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme и обновлениями из экосистемы --. Также значимые новости или рост торгового интереса могут оказывать влияние.