О чем сеть OpenZK?

Сеть OpenZK — это решение уровня 2, основанное на технологии ZK Rollup, разработанное для решения проблем масштабируемости, стоимости и производительности Ethereum, одновременно включая функции стейкинга и рестейкинга для пользователей. Сеть OpenZK обеспечивает эффективную, безопасную и недорогую среду обработки транзакций, особенно подходящую для децентрализованных финансовых приложений (DeFi), активов реального мира, NFT, игр и торговых приложений.

Чем уникальна сеть OpenZK?

OpenZK инновационно интегрировала устойчивую систему вознаграждений в свою сеть, позволяя пользователям плавно стейкить и бриджить свои ETH, автоматически получая как вознаграждения за стейкинг, так и вознаграждения за рестейкинг на базовом ETH. Пользователи получают ozETH — ликвидный токен, представляющий их позицию по стейкингу или рестейкингу ETH вместе с соответствующими вознаграждениями.

Что дальше для сети OpenZK?

Сеть OpenZK представляет функцию вознаграждений и стимулов в виде стейблкоинов: пользователи могут стейкнуть и бриджить поддерживаемые стейблкоины в сеть, генерируя ozUSD — референсный токен, отражающий их позицию и соответствующие вознаграждения, что дает пользователям возможность максимально повысить полезность их холдингов стейблкоинов.

Что сейчас торгуется у OpenZK Network?

Текущая цена: ₽, с изменением цены за последние 24 часа на --%.

Привлекает ли OZK внимание институциональных инвесторов?

Институциональное участие можно определить по растущему объему торгов (₽--), стабильной ликвидности и устойчивым долгосрочным ценовым показателям по сравнению с его аналогами в категории Smart Contract Platform,Decentralized Finance (DeFi),Ethereum Ecosystem,Layer 2 (L2).

Насколько ликвиден рынок OpenZK Network?

Оценка ликвидности --/100 указывает на высокую глубину рынка, что позволяет эффективно исполнять крупные ордера на различных биржах.

Что показывает циркулирующее предложение относительно OZK?

При наличии 4383427000.111128 токенов динамика предложения влияет на долгосрочную оценку, особенно в периоды накопления или распределения со стороны институциональных инвесторов.

Как OpenZK Network соотносится с историческими максимумами?

Его ATH — ₽0.234171596291940720000 и ATL — ₽ служат ориентирами для оценки институционального риска.

Насколько активно сегодня торгуется OpenZK Network?

Его ежедневный объем торгов составил ₽--, что является важным показателем для институциональных инвесторов при оценке стратегий входа.

Как -- влияет на интерес институциональных инвесторов?

Стабильность, масштабируемость и экосистема разработчиков -- могут существенно повлиять на то, как крупные инвесторы оценивают долгосрочную жизнеспособность OpenZK Network.