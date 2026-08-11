Какова текущая цена oil inu?

oil inu (OILINU) торгуется по цене ₽, что отражает изменение цены на уровне 17.30% за последние 24 часа. Эта актуальная информация объединяет данные о ценах с глобальных бирж, чтобы предоставить трейдерам точную оценку рынка в любой момент.

Какую роль играет oil inu в своей экосистеме?

Являясь ключевым активом сети -- и частью сектора Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem, OILINU часто обеспечивает работу таких важных функций, как платежи, стейкинг, голосование по вопросам управления и стимулирование ликвидности. Его архитектура может влиять на то, как приложения или смарт-контракты работают в рамках всей экосистемы.

Насколько активно сегодня торгуется OILINU?

За последние 24 часа объем торгов OILINU составил ₽--. Высокий объем обычно свидетельствует о большом интересе инвесторов, более здоровой ликвидности и лучшем исполнении сделок как для мелких, так и для крупных трейдеров.

Каково количество токенов oil inu в обращении?

Сегодня в обращении находится 999052607.879669 токенов, что определяет доступное количество для торговли. Объем токенов в обращении помогает инвесторам оценивать ограниченность предложения, динамику инфляции и потенциальное распределение токенов в долгосрочной перспективе.

Какова рыночная капитализация и рейтинг OILINU?

В настоящее время oil inu занимает рейтинг №9297 с рыночной капитализацией ₽1156918.100433254320000, что ставит его в ряд признанных активов в своем секторе и помогает инвесторам оценивать его относительный масштаб.

Какова динамика oil inu за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена продемонстрировала изменение на уровне 17.30%. Краткосрочная динамика может зависеть от настроений трейдеров, изменений ликвидности или событий, связанных с сетью --.

Как oil inu соотносится с аналогичными активами в той же категории?

В рамках сегмента Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem OILINU демонстрирует конкурентоспособную активность, поддерживаемую высокими уровнями торговли, высокой ликвидностью и постоянным применением в своей экосистеме.