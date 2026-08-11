Сегодняшняя цена NPC On Solana

Текущая цена NPC On Solana (NPCS) сегодня составляет $ 0 с изменением 0.04% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации NPCS на USD составляет $ 0 за NPCS.

На данный момент NPC On Solana занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 462,313, при оборотном предложении 997.95M NPCS. В течение последних 24 часов, NPCS торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.03908342, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе NPCS изменился на -0.32% за последний час и на +6.01% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 234.03.

Рыночная информация NPC On Solana (NPCS)

Рыночная капитализация $ 462.31K$ 462.31K $ 462.31K Объем (24Ч) $ 234.03$ 234.03 $ 234.03 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 462.31K$ 462.31K $ 462.31K Оборотное предложение 997.95M 997.95M 997.95M Общее предложение 997,948,638.8134148 997,948,638.8134148 997,948,638.8134148

Текущая рыночная капитализация NPC On Solana составляет $ 462.31K, при 24-часовом объеме торгов $ 234.03. Циркулируещее обращение NPCS составляет 997.95M, а общее предложение – 997948638.8134148. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 462.31K.