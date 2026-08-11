Сегодняшняя цена Never Give Up

Текущая цена Never Give Up (MINER) сегодня составляет $ 0 с изменением 12.78% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации MINER на USD составляет $ 0 за MINER.

На данный момент Never Give Up занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 173,775, при оборотном предложении 999.96M MINER. В течение последних 24 часов, MINER торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.00363031, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе MINER изменился на -0.28% за последний час и на +29.93% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 14.23K.

Рыночная информация Never Give Up (MINER)

Рыночная капитализация $ 173.78K$ 173.78K $ 173.78K Объем (24Ч) $ 14.23K$ 14.23K $ 14.23K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 173.78K$ 173.78K $ 173.78K Оборотное предложение 999.96M 999.96M 999.96M Общее предложение 999,964,286.147189 999,964,286.147189 999,964,286.147189

Текущая рыночная капитализация Never Give Up составляет $ 173.78K, при 24-часовом объеме торгов $ 14.23K. Циркулируещее обращение MINER составляет 999.96M, а общее предложение – 999964286.147189. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 173.78K.