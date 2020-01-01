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Топ токенов категории Мемы IP по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Мемы IP. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Pudgy Penguins
Pudgy Penguins
PENGU
$ 0,006684
-0,31%
+0,56%
+8,91%
$ 417,90M
$ 33,34M
2
ApeCoin
ApeCoin
APE
$ 0,1334
+0,15%
-1,12%
-0,08%
$ 131,90M
$ 1,07M
3
Neiro
Neiro
NEIRO
$ 7,315E-5
+0,84%
+1,90%
+17,34%
$ 30,78M
--
4
cat in a dogs world
cat in a dogs world
MEW
$ 0,000339
-0,21%
-2,02%
+0,74%
$ 30,13M
$ 160,61M
5
Siacoin
Siacoin
SC
$ 0,0005061
-0,22%
-0,53%
+1,95%
$ 28,37M
$ 108,56M
6
Simons Cat
Simons Cat
CAT
$ 0,000001762
+1,02%
-7,50%
+27,68%
$ 13,44M
$ 53,77B
7
JOE
JOE
JOE
$ 0,02806
+0,11%
-8,22%
+14,41%
$ 12,71M
$ 2,40M
8
Just a chill guy
Just a chill guy
CHILLGUY
$ 0,010903
+0,70%
-8,78%
+15,32%
$ 10,86M
$ 9,12M
9
Unicorn Fart Dust
Unicorn Fart Dust
UFD
$ 0,008921
-1,19%
-2,08%
-0,63%
$ 8,93M
$ 6,33M
10
Bert
Bert
BERT
$ 0,008959
-0,04%
-3,36%
+2,73%
$ 8,68M
$ 6,54M
11
Stonks
Stonks
STNK
$ 5,28
0,00%
-0,08%
-0,75%
$ 3,07M
$ 10,44K
12
Wen
Wen
WEN
$ 0,000003459
-0,03%
-1,62%
-9,59%
$ 2,52M
$ 16,41B
13
Zeus Network
Zeus Network
ZEUS
$ 0,002383
-0,54%
-3,29%
-3,76%
$ 2,22M
$ 24,25M
14
nubcat
nubcat
NUB
$ 0,00206696
-0,07%
+0,07%
+20,31%
$ 2,05M
$ 267,92K
15
TROLL
TROLL
TROLL
$ 0,000000001695
+0,53%
-5,41%
+1,92%
$ 1,63M
$ 35,60T
16
Basenji
Basenji
BENJI
$ 0,00146304
-0,10%
-0,03%
+0,48%
$ 1,46M
$ 3,58K
17
Mother Iggy
Mother Iggy
MOTHER
$ 0,00076984
-0,06%
-0,01%
+2,50%
$ 743,16K
$ 696,78
18
Mochi
Mochi
MOCHI
$ 0,000000705
0,00%
-3,42%
+0,79%
$ 661,03K
$ 38,27M
19
MUFFIN
MUFFIN
MUFFIN
$ 0,00029365
+0,02%
-0,01%
+11,23%
$ 293,37K
$ 52,38
20
WASSIE
WASSIE
WASSIE
$ 3,84059E-7
0,00%
+2,10%
-1,89%
$ 263,04K
--
21
Never Give Up
Never Give Up
MINER
$ 0,00018072
+0,83%
+0,17%
+18,83%
$ 180,60K
$ 12,90K
22
Kimchi
Kimchi
KIMCHI
$ 8,3149E-8
+0,12%
-2,10%
-11,48%
$ 83,15K
--
23
Kimchi Coin
Kimchi Coin
KIMCHI
$ 4,476E-9
+0,58%
+26,90%
+10,19%
$ 44,76K
--
24
ASTEROID SHIBA
ASTEROID SHIBA
ASTEROID
$ 0,0000573
+0,12%
+5,96%
-33,31%
--
$ 2,54B
25
A Hunters Dream
A Hunters Dream
CAW
$ 0,000000024437
+0,12%
-2,84%
-5,38%
--
$ 3,12T
26
Manyu
Manyu
MANYU
$ 0,000000003935
-5,97%
-22,43%
-39,16%
--
$ 19,21T

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Мемы IP и почему они так популярны?
Токены категории Мемы IP представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 26 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $708.92M.
Какой токен из категории Мемы IP демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Мемы IP, отслеживаемых на MEXC, KIMCHI продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 26.90% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Мемы IP находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 26 токенов категории Мемы IP, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Мемы IP относятся PENGU, APE, NEIRO. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Мемы IP?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Мемы IP составляет примерно $708.92M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Мемы IP, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.