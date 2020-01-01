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Топ токенов категории Экосистема Nest по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема Nest. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Nest BlackOpal LiquidStone II Vault
Nest BlackOpal LiquidStone II Vault
NOPAL
$ 1.085
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 64.21M
--
2
Nest Alpha Vault
Nest Alpha Vault
NALPHA
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 13.83M
--
3
Nest WisdomTree Vault
Nest WisdomTree Vault
NWISDOM
$ 0.969295
0.00%
+0.00%
+1.78%
$ 2.86M
--
4
Nest Treasury Vault
Nest Treasury Vault
NTBILL
$ 1.053
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.44M
--
5
Nest Basis Vault
Nest Basis Vault
NBASIS
$ 1.067
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 392.07K
--
6
Nest Apollo ACRDX Vault
Nest Apollo ACRDX Vault
NACRDX
$ 1.0
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 100.15K
--
7
Nest Credit Vault
Nest Credit Vault
NCREDIT
$ 1.043
0.00%
+0.00%
+0.68%
$ 40.93K
--
8
Nest Elixir Vault
Nest Elixir Vault
NELIXIR
$ 1.047
0.00%
0.00%
0.00%
$ 34.77K
--
9
Nest Institutional Vault
Nest Institutional Vault
NINSTO
$ 1.019
0.00%
0.00%
0.00%
$ 12.16K
--

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема Nest и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема Nest представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 9 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $83.93M.
Какой токен из категории Экосистема Nest демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема Nest, отслеживаемых на MEXC, NWISDOM продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 0.00% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема Nest находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 9 токенов категории Экосистема Nest, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема Nest относятся NOPAL, NALPHA, NWISDOM. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема Nest?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема Nest составляет примерно $83.93M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема Nest, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.