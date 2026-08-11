Какова текущая цена торговли Naitzsche?

Naitzsche (NAI) в настоящее время оценивается в ₽ RUB, что отражает изменение цены на уровне -0.48% за последние 24 часа. Эта цена представляет собой последний агрегированный рыночный курс, рассчитанный по основным биржам и постоянно обновляющийся с учетом актуальной рыночной активности.

Какие факторы влияют на движение цены Naitzsche сегодня?

Недавнее изменение цены за последние 24 часа обусловлено сочетанием рыночных настроений, колебаний ликвидности и общей динамики в секторе Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,AI Meme,Pump.fun Ecosystem. Более широкие экономические тенденции и on-chain активность на -- также могут способствовать краткосрочной волатильности.

Насколько высока торговая активность по NAI?

Инвесторы обеспечили оборот в размере ₽-- за последние 24 часа, что свидетельствует об активном участии. Более высокий объем обычно указывает на растущую уверенность и улучшенное определение цены.

Каково положение Naitzsche на мировом крипторынке?

В настоящее время он занимает #8445 место по рыночной капитализации, составляющей ₽1748378.1594687072000, что ставит его в число наиболее устоявшихся активов в своем секторе.

Что нам говорит количество находящихся в обращении токенов NAI?

При наличии 999390186.227201 токенов в обращении уровень предложения играет важную роль в определении дефицита, долгосрочной инфляции и рыночной оценки.

Как текущая цена соотносится с недавней динамикой Naitzsche?

Диапазон цен между ₽ и ₽ за последние 24 часа подчеркивает внутридневную волатильность и помогает трейдерам оценивать краткосрочные возможности для торговли.

Как Naitzsche сравнивается с аналогичными активами?

По сравнению с другими токенами категории Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,AI Meme,Pump.fun Ecosystem, NAI продолжает демонстрировать конкурентоспособную динамику, поддерживаемую стабильным объемом торговли и постоянным интересом как со стороны розничных, так и институциональных участников.