Сегодняшняя цена MultiVAC

Текущая цена MultiVAC (MTV) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,35% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации MTV на USD составляет $ 0 за MTV.

На данный момент MultiVAC занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 1 010 781, при оборотном предложении 3,46B MTV. В течение последних 24 часов, MTV торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,0290681, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе MTV изменился на +0,04% за последний час и на -2,78% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 43,55K.

Рыночная информация MultiVAC (MTV)

Рыночная капитализация $ 1,01M$ 1,01M $ 1,01M Объем (24Ч) $ 43,55K$ 43,55K $ 43,55K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 1,01M$ 1,01M $ 1,01M Оборотное предложение 3,46B 3,46B 3,46B Общее предложение 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация MultiVAC составляет $ 1,01M, при 24-часовом объеме торгов $ 43,55K. Циркулируещее обращение MTV составляет 3,46B, а общее предложение – 10000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1,01M.