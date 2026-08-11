Сегодняшняя цена MESA

Текущая цена MESA (MESA) сегодня составляет $ 0 с изменением 3,38% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации MESA на USD составляет $ 0 за MESA.

На данный момент MESA занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 124 952, при оборотном предложении 998,73M MESA. В течение последних 24 часов, MESA торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе MESA изменился на -0,14% за последний час и на +8,88% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 636,52.

Рыночная информация MESA (MESA)

Рыночная капитализация $ 124,95K$ 124,95K $ 124,95K Объем (24Ч) $ 636,52$ 636,52 $ 636,52 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 124,95K$ 124,95K $ 124,95K Оборотное предложение 998,73M 998,73M 998,73M Общее предложение 998 730 534,237828 998 730 534,237828 998 730 534,237828

Текущая рыночная капитализация MESA составляет $ 124,95K, при 24-часовом объеме торгов $ 636,52. Циркулируещее обращение MESA составляет 998,73M, а общее предложение – 998730534.237828. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 124,95K.