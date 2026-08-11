Сегодняшняя цена make no mistakes

Текущая цена make no mistakes (CLAUDE) сегодня составляет $ 0 с изменением 8.77% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CLAUDE на USD составляет $ 0 за CLAUDE.

На данный момент make no mistakes занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 12,603.61, при оборотном предложении 999.92M CLAUDE. В течение последних 24 часов, CLAUDE торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.00416753, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе CLAUDE изменился на -0.17% за последний час и на -15.10% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация make no mistakes (CLAUDE)

Рыночная капитализация $ 12.60K$ 12.60K $ 12.60K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 12.60K$ 12.60K $ 12.60K Оборотное предложение 999.92M 999.92M 999.92M Общее предложение 999,924,143.653248 999,924,143.653248 999,924,143.653248

Текущая рыночная капитализация make no mistakes составляет $ 12.60K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение CLAUDE составляет 999.92M, а общее предложение – 999924143.653248. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 12.60K.