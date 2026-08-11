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Текущая цена make no mistakes сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация CLAUDE составляет 12,603.61 USD. Отслеживайте обновления цен CLAUDE в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена make no mistakes сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация CLAUDE составляет 12,603.61 USD. Отслеживайте обновления цен CLAUDE в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена make no mistakes (CLAUDE)

Не в листинге

Текущая цена 1 CLAUDE в USD:

$0.00001257
$0.00001257$0.00001257
-8.30%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены make no mistakes (CLAUDE) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 08:04:14 (UTC+8)

Сегодняшняя цена make no mistakes

Текущая цена make no mistakes (CLAUDE) сегодня составляет $ 0 с изменением 8.77% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CLAUDE на USD составляет $ 0 за CLAUDE.

На данный момент make no mistakes занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 12,603.61, при оборотном предложении 999.92M CLAUDE. В течение последних 24 часов, CLAUDE торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.00416753, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе CLAUDE изменился на -0.17% за последний час и на -15.10% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация make no mistakes (CLAUDE)

$ 12.60K
$ 12.60K$ 12.60K

--
----

$ 12.60K
$ 12.60K$ 12.60K

999.92M
999.92M 999.92M

999,924,143.653248
999,924,143.653248 999,924,143.653248

Текущая рыночная капитализация make no mistakes составляет $ 12.60K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение CLAUDE составляет 999.92M, а общее предложение – 999924143.653248. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 12.60K.

История цен make no mistakes в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00416753
$ 0.00416753$ 0.00416753

$ 0
$ 0$ 0

-0.17%

-8.76%

-15.10%

-15.10%

История цен make no mistakes (CLAUDE) в USD

За сегодня изменение цены make no mistakes на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены make no mistakes на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены make no mistakes на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены make no mistakes на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-8.76%
30 дней$ 0-63.17%
60 дней$ 0-62.30%
90 дней$ 0--

Прогноз цены make no mistakes

Прогноз цены make no mistakes (CLAUDE) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена CLAUDE в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены make no mistakes (CLAUDE) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена make no mistakes потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену make no mistakes достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены CLAUDE, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены make no mistakes».

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Источник make no mistakes (CLAUDE)

Официальный веб-сайт

Категория :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

О make no mistakes

Какова текущая цена make no mistakes?

По состоянию на ₽, цена make no mistakes за последние 24 часа изменилась на -8.76%.

Как влияет предложение токенов на оценку CLAUDE?

Предложение играет важную роль: при текущем обращении 999924143.653248 токенов, дефицит или инфляция могут существенно повлиять на динамику цен в долгосрочной перспективе.

Какова рыночная капитализация make no mistakes?

Его рыночная капитализация составляет ₽942953.333666883168000, что соответствует #9740 месту в мире и свидетельствует о масштабах принятия сети.

Какова торговая активность за последние 24 часа?

CLAUDE зафиксировал объем торгов ₽--, что демонстрирует текущую ликвидность и активность пользователей.

Каков диапазон цен за последние 24 часа?

Цена колебалась от ₽ до ₽, что помогает инвесторам оценить краткосрочный тренд.

Как make no mistakes вписывается в категорию Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem?

Как токен категории Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem, CLAUDE конкурирует с аналогичными активами на основе полезности, предложения, уровня принятия и тенденций в производительности.

Какие долгосрочные тенденции токеномики имеют значение?

Эмиссия, сжигание, графики разблокировки и вознаграждения за стейкинг — часто связанные с экономикой -- — могут влиять на будущее предложение и доверие рынка.

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Страница обновлена: 2026-08-11 08:04:14 (UTC+8)

Важные обновления индустрии make no mistakes (CLAUDE)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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