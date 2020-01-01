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Топ токенов категории Экосистема Boba Network по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема Boba Network. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1,0009
0,00%
+0,02%
+0,02%
$ 74,86B
$ 64,84M
2
Across Protocol
Across Protocol
ACX
$ 0,03984888
-0,55%
-0,01%
+1,93%
$ 28,08M
$ 1,46M
3
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0,3122
+0,45%
-3,61%
+16,43%
$ 27,57M
$ 194,39K
4
MAI
MAI
MIMATIC
$ 0,99052
+0,03%
-0,00%
-0,72%
$ 11,75M
$ 16,71K
5
Boba
Boba
BOBA
$ 0,01887
+0,05%
-2,48%
-0,32%
$ 9,32M
$ 3,37M
6
OmiseGo
OmiseGo
OMG
$ 0,0444
+0,04%
+0,23%
+0,32%
$ 6,24M
$ 1,20M
7
Lucid USDC
Lucid USDC
LUSDC
$ 0,9938
0,00%
--
-0,59%
$ 124,46K
$ 149,21

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема Boba Network и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема Boba Network представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 7 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $74.94B.
Какой токен из категории Экосистема Boba Network демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема Boba Network, отслеживаемых на MEXC, OMG продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 0.23% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема Boba Network находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 7 токенов категории Экосистема Boba Network, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема Boba Network относятся USDC, ACX, FRAX. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема Boba Network?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема Boba Network составляет примерно $74.94B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема Boba Network, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.