Какова текущая цена Luce?

Luce торгуется по цене ₽, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере -2.27%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.

Как LUCE соотносится с мировым крипторынком?

Его суточное изменение в размере -2.27% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если LUCE превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.

Как Luce показывает себя по сравнению с токенами категории Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem,Mascot-Themed,Binance Alpha Spotlight?

В рамках сегмента Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem,Mascot-Themed,Binance Alpha Spotlight LUCE демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.

Какова сегодня рыночная капитализация Luce?

Рыночная капитализация ₽22102604.5983689408000 ставит LUCE на 4213-е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.

Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?

Сегодня цены колебались от ₽ до ₽, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.

Насколько активно торгуется LUCE?

Luce обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.

Как предложение влияет на оценку LUCE?

При наличии в обращении 999856012.927154 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.