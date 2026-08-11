Сегодняшняя цена Loom

Текущая цена Loom (LOOM) сегодня составляет $ 0 с изменением 7,11% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации LOOM на USD составляет $ 0 за LOOM.

На данный момент Loom занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 170 254, при оборотном предложении 999,64M LOOM. В течение последних 24 часов, LOOM торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00142637, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе LOOM изменился на -4,02% за последний час и на +862,42% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 200,73K.

Рыночная информация Loom (LOOM)

Рыночная капитализация $ 170,25K$ 170,25K $ 170,25K Объем (24Ч) $ 200,73K$ 200,73K $ 200,73K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 170,25K$ 170,25K $ 170,25K Оборотное предложение 999,64M 999,64M 999,64M Общее предложение 999 639 270,704476 999 639 270,704476 999 639 270,704476

Текущая рыночная капитализация Loom составляет $ 170,25K, при 24-часовом объеме торгов $ 200,73K. Циркулируещее обращение LOOM составляет 999,64M, а общее предложение – 999639270.704476. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 170,25K.