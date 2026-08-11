Сегодняшняя цена Litebeam

Текущая цена Litebeam (LBM) сегодня составляет $ 0 с изменением 1,75% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации LBM на USD составляет $ 0 за LBM.

На данный момент Litebeam занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 77 740, при оборотном предложении 1,00B LBM. В течение последних 24 часов, LBM торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00683093, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе LBM изменился на -0,12% за последний час и на -3,68% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Litebeam (LBM)

Рыночная капитализация $ 77,74K$ 77,74K $ 77,74K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 77,74K$ 77,74K $ 77,74K Оборотное предложение 1,00B 1,00B 1,00B Общее предложение 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Litebeam составляет $ 77,74K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение LBM составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 77,74K.