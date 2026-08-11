Сегодняшняя цена LiquiFy Dao

Текущая цена LiquiFy Dao (LIQUIFY) сегодня составляет $ 0,00450555 с изменением 0,07% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации LIQUIFY на USD составляет $ 0,00450555 за LIQUIFY.

На данный момент LiquiFy Dao занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 4 505 538, при оборотном предложении 1,00B LIQUIFY. В течение последних 24 часов, LIQUIFY торговался в диапазоне от $ 0,00450177 (минимум) до $ 0,00450742 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00453624, тогда как исторический минимум составил $ 0,00450067.

В краткосрочной перспективе LIQUIFY изменился на +0,05% за последний час и на -0,10% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 62,57K.

Рыночная информация LiquiFy Dao (LIQUIFY)

Рыночная капитализация $ 4,51M$ 4,51M $ 4,51M Объем (24Ч) $ 62,57K$ 62,57K $ 62,57K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 4,51M$ 4,51M $ 4,51M Оборотное предложение 1,00B 1,00B 1,00B Общее предложение 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация LiquiFy Dao составляет $ 4,51M, при 24-часовом объеме торгов $ 62,57K. Циркулируещее обращение LIQUIFY составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 4,51M.