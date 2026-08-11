Сегодняшняя цена Liquid Staked TAO

Текущая цена Liquid Staked TAO (XTAO) сегодня составляет $ 207,83 с изменением 2,65% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации XTAO на USD составляет $ 207,83 за XTAO.

На данный момент Liquid Staked TAO занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 127 315, при оборотном предложении 612,59 XTAO. В течение последних 24 часов, XTAO торговался в диапазоне от $ 207,8 (минимум) до $ 210,67 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 297,31, тогда как исторический минимум составил $ 155,05.

В краткосрочной перспективе XTAO изменился на -0,00% за последний час и на +5,59% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 410,23.

Рыночная информация Liquid Staked TAO (XTAO)

Рыночная капитализация $ 127,32K$ 127,32K $ 127,32K Объем (24Ч) $ 410,23$ 410,23 $ 410,23 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 127,32K$ 127,32K $ 127,32K Оборотное предложение 612,59 612,59 612,59 Общее предложение 612,5945645047306 612,5945645047306 612,5945645047306

Текущая рыночная капитализация Liquid Staked TAO составляет $ 127,32K, при 24-часовом объеме торгов $ 410,23. Циркулируещее обращение XTAO составляет 612,59, а общее предложение – 612.5945645047306. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 127,32K.