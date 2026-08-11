Сегодняшняя цена Linde xStock

Текущая цена Linde xStock (LINX) сегодня составляет $ 486.4 с изменением 3.26% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации LINX на USD составляет $ 486.4 за LINX.

На данный момент Linde xStock занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 259,110, при оборотном предложении 532.72 LINX. В течение последних 24 часов, LINX торговался в диапазоне от $ 470.4 (минимум) до $ 486.42 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 555.96, тогда как исторический минимум составил $ 385.09.

В краткосрочной перспективе LINX изменился на -- за последний час и на +1.42% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 21.75.

Рыночная информация Linde xStock (LINX)

Рыночная капитализация $ 259.11K$ 259.11K $ 259.11K Объем (24Ч) $ 21.75$ 21.75 $ 21.75 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 116.21M$ 116.21M $ 116.21M Оборотное предложение 532.72 532.72 532.72 Общее предложение 238,916.6136339264 238,916.6136339264 238,916.6136339264

Текущая рыночная капитализация Linde xStock составляет $ 259.11K, при 24-часовом объеме торгов $ 21.75. Циркулируещее обращение LINX составляет 532.72, а общее предложение – 238916.6136339264. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 116.21M.