Сегодняшняя цена LESTER by Virtuals

Текущая цена LESTER by Virtuals (LESTER) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации LESTER на USD составляет $ 0 за LESTER.

На данный момент LESTER by Virtuals занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 49 690, при оборотном предложении 1,00B LESTER. В течение последних 24 часов, LESTER торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00477824, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе LESTER изменился на -- за последний час и на -7,97% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация LESTER by Virtuals (LESTER)

Рыночная капитализация $ 49,69K$ 49,69K $ 49,69K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 49,69K$ 49,69K $ 49,69K Оборотное предложение 1,00B 1,00B 1,00B Общее предложение 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация LESTER by Virtuals составляет $ 49,69K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение LESTER составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 49,69K.