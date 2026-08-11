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Текущая цена LESTER by Virtuals сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация LESTER составляет 49 690 USD. Отслеживайте обновления цен LESTER в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена LESTER by Virtuals сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация LESTER составляет 49 690 USD. Отслеживайте обновления цен LESTER в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена LESTER by Virtuals (LESTER)

Не в листинге

Текущая цена 1 LESTER в USD:

$0,00004969
$0,00004969$0,00004969
+1,60%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены LESTER by Virtuals (LESTER) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 07:41:13 (UTC+8)

Сегодняшняя цена LESTER by Virtuals

Текущая цена LESTER by Virtuals (LESTER) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации LESTER на USD составляет $ 0 за LESTER.

На данный момент LESTER by Virtuals занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 49 690, при оборотном предложении 1,00B LESTER. В течение последних 24 часов, LESTER торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00477824, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе LESTER изменился на -- за последний час и на -7,97% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация LESTER by Virtuals (LESTER)

$ 49,69K
$ 49,69K$ 49,69K

--
----

$ 49,69K
$ 49,69K$ 49,69K

1,00B
1,00B 1,00B

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация LESTER by Virtuals составляет $ 49,69K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение LESTER составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 49,69K.

История цен LESTER by Virtuals в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Мин 24Ч
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Макс 24Ч

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 0,00477824
$ 0,00477824$ 0,00477824

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-7,97%

-7,97%

История цен LESTER by Virtuals (LESTER) в USD

За сегодня изменение цены LESTER by Virtuals на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены LESTER by Virtuals на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены LESTER by Virtuals на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены LESTER by Virtuals на USD составило --.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ 0+8,00%
60 дней$ 0+2,50%
90 дней----

Прогноз цены LESTER by Virtuals

Прогноз цены LESTER by Virtuals (LESTER) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена LESTER в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены LESTER by Virtuals (LESTER) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена LESTER by Virtuals потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену LESTER by Virtuals достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены LESTER, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены LESTER by Virtuals».

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Источник LESTER by Virtuals (LESTER)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Категория :

AI AgentsArtificial Intelligence (AI)Base Ecosystem

О LESTER by Virtuals

Какова текущая цена LESTER by Virtuals?

LESTER by Virtuals торгуется по цене ₽, что отражает изменение цены на уровне --% за последние 24 часа.

Какова рыночная капитализация и рейтинг LESTER?

С рыночной капитализацией ₽3717911.2615789760000 LESTER занимает #6989 место в мире, демонстрируя своё присутствие на рынке криптовалют.

Какой ежедневный объем торгов у LESTER by Virtuals?

За последние 24 часа он составил ₽--, что свидетельствует о высоком интересе трейдеров и глубокой ликвидности.

Каково количество токенов в обращении LESTER?

На открытых рынках находится 1000000000.0 токенов.

Каков диапазон цен за последние 24 часа?

LESTER by Virtuals колебался между ₽0E-14 и ₽0E-14, что отражает ежедневную волатильность.

Как LESTER by Virtuals соотносится с его историческим максимумом?

Его исторический максимум составляет ₽0.357518058090704896000, что служит ориентиром для оценки долгосрочного потенциала.

Какие долгосрочные фундаментальные факторы влияют на LESTER?

К фундаментальным факторам относятся механизмы предложения, тенденции принятия в категории Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Agents,Cybersecurity,Virtuals Protocol Ecosystem и динамика развития в сети --.

Как LESTER ведёт себя в разных рыночных условиях?

В периоды высокого объёма торгов ликвидность повышается, а спреды сужаются. В периоды низкого объёма цены могут становиться более нестабильными из-за снижения глубины рынка.

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Страница обновлена: 2026-08-11 07:41:13 (UTC+8)

Важные обновления индустрии LESTER by Virtuals (LESTER)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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