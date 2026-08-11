Сегодняшняя цена LEEK

Текущая цена LEEK (LEEK) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации LEEK на USD составляет $ 0 за LEEK.

На данный момент LEEK занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 224 229, при оборотном предложении 913,23M LEEK. В течение последних 24 часов, LEEK торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе LEEK изменился на -- за последний час и на +4,36% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 5,03.

Рыночная информация LEEK (LEEK)

Рыночная капитализация $ 224,23K$ 224,23K $ 224,23K Объем (24Ч) $ 5,03$ 5,03 $ 5,03 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 224,23K$ 224,23K $ 224,23K Оборотное предложение 913,23M 913,23M 913,23M Общее предложение 913 230 953,0 913 230 953,0 913 230 953,0

Текущая рыночная капитализация LEEK составляет $ 224,23K, при 24-часовом объеме торгов $ 5,03. Циркулируещее обращение LEEK составляет 913,23M, а общее предложение – 913230953.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 224,23K.